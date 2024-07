FOTO – Sanchez non dimentica l’Inter Una presenza in cantina

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 25 luglio 2024) È sempre difficilere, tanti lo hanno dimostrato e si aggiunge anche Alexis. Il calciatore ha pubblicato sulle storie di Instagram una particolarità dentro la. RICORDI – Alexisè ancora svincolato e non ha trovato squadra. È in trattative con l’Udinese e la possibilità che rimanga in Europa è concreta, ma non tornerà al. La sua esperienza nerazzurra si è conclusa il 30 giugno 2024 alla scadenza ufficiale del contratto. Ha passato 4 anni con la maglia del club meneghino e ha avuto l’occasione di vincere trofei importanti, anche da protagonista. L’amore per i colori non passa e il cileno lo ha dimostrato come tanti altri ex compagni. Nelladi vini che il giocatore sta per aprire ci sono le divise che ha indossato in carriera.