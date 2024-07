Dove ricercare le ragioni nel non voto di Meloni a von der Leyen L’opinione di Guandalini

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 25 luglio 2024) Stupito per lo stupore. Lache non vota von der. Se c’è qualcosa di spurio a Bruxelles sono le motivazioni che circondano e supportano l’alleanza che c’è ora. E le tante che ci sono già state in precedenza. Grandi reunion per governare l’Europa perché così si riesce governare meglio in casa propria. Dicono. Il solito conflitto tra Stati nazionali, sovrani, e i supposti Stati Uniti d’Europa. Questioni di cash. Decide l’Europa e gli Stati ratificano. Eseguono. Si allineano. Se non ce la fanno a star dentro a direttive e regolamenti si può avere uno sconticino. Rebus sic stantibus meglio far parte della coalizione di Bruxelles. È un po’ questo che si recrimina a. Non hai voluto eleggere Ursula e sei carica di debiti da onorare, se la appoggiavi poi si trovavano agevolmente vie di uscita. Embrasson nous.