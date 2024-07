Calciomercato | tutti gli aggiornamenti e gli ultimi colpi

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 25 luglio 2024) Ecco glipiù recenti sulalla data del 25 luglio 2024, con le ultime notizie sui trasferimenti, le trattative e i rumors che coinvolgono i principali club italiani. Ilè in pieno fermento e le squadre italiane sono attivamente coinvolte in numerose trattative per rafforzare le proprie rose in vista della prossima stagione. Di seguito, i principalidi oggi.Inter: Depay e Dumfries L’Inter è al centro di molte trattative in questa sessione del. Il nome di Memphis Depay è rispuntato come possibile rinforzo per l’attacco nerazzurro. L’olandese, attualmente al Barcellona, è visto come un’opzione valida per aumentare la qualità offensiva della squadra di Simone Inzaghi.