Boxe Olimpiadi Parigi 2024 | le speranze di medaglia dell’Italia

(Di giovedì 25 luglio 2024) Sarà un’Italia a caccia di risultati importanti, quella dellache si ripresenta in ampie forze a. Se a Tokyo, nel 2021, le presenze erano quattro, tutte femminili e con in testa il bronzo di Irma Testa, quest’anno, sotto la Tour Eiffel (anche se non precisamente lì in termini di disputa dei combattimenti), quest’anno sono 8, suddivise fra tre uomini e cinque donne. In campo femminile, chiaramente, Irma Testa, nei 57 kg, è l’osservata speciale. Alla terza rassegna a cinque cerchi vuole il massimo risultato. Comincerà con la cinese Xu Zichun, Poi ci sarà la colombiana Valeria Arboleda e poi, potenzialmente, la filippina Nesthy Petecio che la batté in semifinale in Giappone. Oppure la francese Amina Zidani, bronzo iridato nel 2023 in cui proprio la campana trionfò.