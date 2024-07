Bonus facciate scoperta una nuova truffa | lavori mai eseguiti e false fatture

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 25 luglio 2024) Milano, 25 luglio 2024 - Ancora una maxidel “dalla Guardia di Finanza che vede coinvolti 11 condomini. Il Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf, spiega in una nota il procuratore di Milano Marcello, ha eseguito un sequestro di “crediti d'imposta, disponibilità finanziarie, beni mobili e immobili per oltre 8 milioni di euro, frutto di una articolata frode perpetrata nell'ambito del cosiddetto “”. In pratica, attraverso, sarebbero stati richiesti crediti permaiL’inchiesta L'indagine ha accertato “un meccanismo illecito di frode finalizzato all'indebita creazione e monetizzazione di crediti d'imposta maturati nell'ambito delle misure di sostegno all'economia introdotte” dal cosiddetto Decreto Rilancio.