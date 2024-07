Amore passione e identità la Cremonese presenta la nuova maglia | FOTO e VIDEO

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 25 luglio 2024) Lahato la2024/2025. La dirigenza programma il futuro con l’obiettivo di conquistare la promozione in massima categoria già dalla prossima stagione in Serie B, ormai alle porte. “. Laè lieta di annunciare lahome per la stagione sportiva 2024/25, realizzata per il sesto anno consecutivo dallo sponsor tecnico Acerbis. Caratterizzata da tagli simmetrici diagonali all’interno dei quali si inseriscono le tre linee verticali alternate grigio-rosse, lahome vede anche il ritorno del logo in posizione centrale”. I dettagli sulla divisa Lo stemma ed i colori rapno il fulcro intorno al quale si sviluppa lache anima i tifosi della Cremo e che li accompagna nella loro quotidianità.