Al Generativa? No grazie La mostra fotografica Go World fino al 7 agosto

(Di giovedì 25 luglio 2024) Nuova selezione di scatti e nuova location per la´Go´, ad Ancona: da ieri (24 luglio) al 7riflettori accesi in piazza Cavour per Edoardo Agresti e la sua ´AI? No!´, 28 immagini che esaltano la visione e l’esperienza umana senza l’ausilio di algoritmi o reti neurali. L’iniziativa gode del patrocinio dell’assessorato alla cultura del comune dorico. Nellasi celebra l’individualità, la creatività e la connessione umana col mondo che ci circonda. Un invito a condividere un viaggio senza confini, esplorando il potere senza tempo della fotografia fatta a mano. "Perché fotografare – dicono gli organizzatori – è un modo di vivere".