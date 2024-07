Una violenta esplosione sorprende i turisti a Yellowstone e scatena il panico | Una nuvola di vapore e detriti ha oscurato il sole – VIDEO

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Un’eruzione insolitamente potente ha scosso il geyser Biscuit Basin nel Parco Nazionale dimartedì 23 luglio, seminando iltra i visitatori presenti. L’evento, ripreso in undiventato virale sui social media, mostra l’improvvisadi acqua e, conin fuga e grida di allarme. Nonostante lo spavento iniziale e i danni riportati alla passerella pedonale, il Servizio Geologico degli Stati Uniti (USGS) ha classificato l’idrotermale come “piccola” e ha confermato l’assenza di feriti. Vlada March, un’agente immobiliare presente al momento dell’eruzione, ha condiviso ilsui social media, descrivendo l’accaduto e la sua incredulità per essere sopravvissuta all’evento.