Sinner che batosta per l’Italia | ora è ufficiale

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Jannikfa tremarein vista delle Olimpiadi: è arrivato l’annuncioche nessuno si aspettava Il termometro che segna 38, i classici sintomi dell’influenza. Tutto nella norma, se non fosse per un piccolo particolare: l’avvicinarsi delle Olimpiadi. Ore di attesa e preoccupazione per Jannik, costretto a rimandare il suo arrivo a Parigi per un attacco influenzale. Atteso per martedì, il 22enne di San Candido avrebbe dovuto rinviare l’approdo nella Capitale francese a domani mattina, ma non ci sarà nulla di tutto questo. Il tennista, infatti, ha annunciato l’addio ai Giochi Olimpici con un post pubblicato poco fa su Instagram: “Sono amareggiato di informarvi che purtroppo non potrò partecipare ai Giochi Olimpici di Parigi – la notizia che getta nello sconforto i tifosi italiani – .