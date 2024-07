Quattordici chili di hashish in cantina | arrestata giovane incensurata

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Milano, 24 luglio 2024 – Ladello spaccio. I carabinieri del nucleo radiomobile di Milano hanno arrestato un’italiana di 25 anni,, con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. L’operazione è scattata alle 23 di ieri, martedì 23 luglio, in un condominio di via Marchionni, a Bruzzano. La segnalazione è partita da un cittadino residente nel fabbricato, che ha avvisato i militari dell’Arma dopo aver notato un via vai sospetto all’interno delle cantine del palazzo. I carabinieri, giunti sul posto, hanno identificato il sotterraneo tanto frequentato, risultato essere nelle disponibilità di un'inquilina 25enne. Il locale è stato perquisito. Successivamente si è passati al resto dell’abitazione.