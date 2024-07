Perché Ryan Reynolds ha indossato la maglia del Campobasso in TV VIDEO

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di mercoledì 24 luglio 2024)è stato ospite del programma statunitense Live with Kelly and Mark, e durante la sua apparizione halaufficiale della squadra del, e il motivo è legato ad uno scambio di t-shirt con i conduttori dello show Mark Consuelos e Kelly Ripa, che sono azionisti di minoranza della squadra, tramite la North Sixth Group. A sua volta Consuelos haladel Wrexham, squadra gallese di cui la star di Deadpool figura tra i proprietari.con ladelprima di GTA VI, ma in che universo sto vivendo (e mi devo ancora riprendere dal fatto che l’attore Mark Consuelos sia un socio del proprietario del) pic.twitter.