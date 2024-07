Parigi 2024 il coach dell’ostacolista Samba-Mayela | Il covid ha complicato preparazione

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Ilresta una variabile impazzita, capace ancora di compromettere allenamenti e prestazione degli atleti. Questo è quanto successo all’ostacolista Cyréna, ostacolista francese campionessa mondiale indoor due anni fa. “Non mentiamo, ilha avuto un grosso impatto – spiega il suo, John Coglan ad AFP – Ma ho fiducia nelle sue qualità per tornare a un alto livello. Si è ammalata la settimana precedente dei Campionati francesi. Voleva esserci perché temeva per la sua presenza olimpica. Al suo arrivo è risultata positiva. Se avessimo saputo del, sarebbe stato meglio evitare questo viaggio. Una volta in Francia ha potuto allenarsi un po’ da sola, ma stare lontana dal ritiro per un tempo discretamente lungo non è stata una buona cosa”.