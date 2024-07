Parigi 2024 Errigo | Olimpiade speciale per me spero di salire ancora sul podio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 24 luglio 2024) “Per me è un’: è la quarta della mia carriera, ma ora sono anche portabandiera e mamma“. Queste le parole di Arianna, riportate dall’Ansa, prima della partenza per. “disul. Mi aspetto di godermi la gara e di dare il massimo. Poi, se dovesse arrivare il risultato, sarebbe ovviamente molto più bello” ha aggiunto. In partenza da Fiumicino anche le altre spadiste, Rossella Fiamingo, Alberta Santuccio, Giulia Rizzi e Mara Navarria, guidate dal ct Dario Chiadò. “Se avessimodei dubbi, la vittoria all’Europeo ci ha fatto capire che la nostra squadra è molto forte, oltre che unita. L’è l’, ma le carte per arrivare a medaglia sono buone e ce la giocheremo” ha detto Fiamingo.: “per me,disul” SportFace.