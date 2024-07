Netanyahu al Congresso Usa | disertano Harris Pelosi e decine di parlamentari dem In migliaia manifestano per la Palestina

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Recinzioni metalliche edi manifestanti per la. Ad attendere il premier israeliano Benjaminnon ci sarà il migliore dei comitati di accoglienza. Continua ad allungarsi, infatti, la lista di esponenti del partito democratico che hanno scelto di disertare la visita del primo ministro. Al forfait già annunciato di Joe Biden, si sono aggiunti anche quelli della vicepresidente Kamalae della ex speaker della Camera, Nancy. È il quarto discorso dialUsa. Ora è il leader straniero che ne ha fatti di più nella storia, uno in più di Winston Churchill.di democratici boicotteranno il discorso, molti di più dei 58 che lo hanno evitato nove anni fa, quando alla Casa Bianca c’era Barack Obama.