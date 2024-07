Meloni in Cina ma senza smartphone L' allarme per la sicurezza

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Per la prima volta la delegazione di Palazzo Chigi in partenza per Pechino dovrà lasciare cellulari,, orologi smart e tablet a casa. L’intelligence è stata chiara: niente apparecchi elettronici di uso quotidiano, che possono essere silenziosamente messi sotto controllo da chi ne ha tutto l’interesse. Non era mai successo a una missione italiana di ricevere un’indicazione dicosì precisa e restrittiva per i viaggi verso la Repubblica popolare cinese – il 5 luglio scorso il ministro del Made in Italy Adolfo Urso e i suoi collaboratori si sono regolarmente portati dietro i loro– ma evidentemente qualcosa è cambiato, e soprattutto tra Palazzo Chigi e Piazza Dante, fra il governo e i servizi segreti.