LIVE Sonego-Muller 7-5 6-1 ATP Umago 2024 in DIRETTA | azzurro ai quarti di finale senza perdere la battuta

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 24 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi chiude qui ladel match di Lorenzo, tra pochi minuti in campo Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti! 18:16 Un’ora e 34? di gioco per conquistare il secondo quarto diin stagione per l’, che ha servito molto bene mettendo in campo il 58% di prime ma ricavandone l’84% di punti.vince il 70% di punti con la prima e appena il 37% con la seconda contro il 68% di. 18:14 Partita che è “esistita” nel primo set, eccome. Il francese aveva salvato due circostanze di 15-40, avendo poi lui nel 10° game la chance di vincere il set, anzi due. Nel 2° il francese si è sciolto eha potuto gioire per una vittoria comunque importante. 18;12b.7-5, 6-1! Chiude l’, qualificandosi per idididove attende Francisco Cerundolo. 30-40 Lungo il dritto dell’