Il nonno pontino Orazio Cavaliere del Lavoro compie 100 anni

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Giornata importante quella di oggi per un cittadino di Latina,Di Dio, che ha raggiunto il traguardo dei cento. Per celebrare questa occasione speciale, il sindaco Matilde Celentano lo ha visitato presso la sua abitazione sul lungomare, consegnandogli una targa ricordo e augurandogli di continuare a essere una fonte di speranza per la sua famiglia e un esempio di memoria storica per le nuove generazioni della comunità. Una vita tra due continentiDi Dio è nato a Gela (Caltanissetta) il 24 luglio 1924. A soli sei mesi, si è trasferito con la sua famiglia a Tripoli, dove ha vissuto fino all’età di 44. Ritornato in Italia nel 1967, ha trascorso un anno nei vari campi profughi del paese, stabilendosi definitivamente a Latina nel 1968.