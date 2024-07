Chi era Mata Hari la spia che fece innamorare mezzo mondo

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Se si pronuncia il nome di Margaretha Geertruida Zelle la maggior parte delle persone rimane assolutamente indifferente. Ma basta ricordare il suo alter ego, ossia, per accendere immediatamente l’interesse verso una delle figure più controverse e seducenti dei primi anni del 1900. Nata in Olanda, nel villaggio di Leeuwarden il 7 agosto 1876, questo personaggio esercita ancora un fascino incredibile, ispirando letteratura e cinema per la sua storia incredibile e drammatica. Ma iniziamo dal principio. Margaretha prima diLe cronache storiche descrivono la figura dicome una donna seducente, particolarmente attraente e, soprattutto, dotata di un fascino ambiguo. Tutte caratteristiche che si adattano alla perfezione al ruolo dima che, forse, non vestono altrettanto bene Margaretha.