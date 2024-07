Centro Copparo sugli scudi Tanti primati e quattro ori

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Con le finali dei campionati regionali di categoria in vasca lunga a Riccione dal 15 al 18 luglio scorsi, la Lignano Open Water Swim Competition 3.0 svoltasi a Lignano Sabbiadoro e il miglio marino di Sori (GE) di domenica scorsa, si è conclusa la stagione estiva degli atleti delNuotoe questo epilogo è stato sicuramente ricco di soddisfazioni per atleti, tecnici e società. Dopo oltre 20 finali disputate ai regionali, gli atleti del CNC hanno messo nel proprio carniere 1 podio, diversi bei piazzamenti e moltipersonali, mentre nell’ultima gara in acque libere 6 atletia Lignano Sabbiadoro e 1 a Sori (GE) hanno messo nel propri carniere 4 medaglie d’oro, un argento, un bronzo e un ottimo 6° posto.