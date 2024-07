Caso Yara Bossetti e il pm Ruggeri di nuovo faccia a faccia in tribunale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Bergamo – Il pm Letiziain prima fila. Nel banco dietro, Massimo Giuseppe, accanto al suo difensore. Nella stessa aula del Palazzo di giustizia di Venezia i due protagonisti, su fronti contrapposti, della vicenda diGambrasio: il magistrato protagonista delle indagini, che ha sostenuto l'accusa nel processo di primo grado a Bergamo, e l'uomo che sconta una condanna definitiva al carcere a vita per l'omicidio della tredicenne di Brembate di Sopra. Udienza, oggi, davanti al gip di Venezia, Alberto Scaramuzza, per discutere l'opposizione della difesa dialla richiesta della Procura di archiviazione della posizione di Letizia, indagata per frode processuale e depistaggio. L'udienza è stata occupata in gran parte dall'intervento dell'avvocato Claudio Salvagni, legale dell'ergastolano, che ha parlato per circa due ore e mezza.