Tiagande la scommessa di Ferrara Basket | Punti e rimbalzi siamo curiosi di scoprirlo

(Di martedì 23 luglio 2024) E’ Willis Tioil nuovo gigante di2018, a cui manca ora solo il lungo titolare ed il play/guardia comunitario per completare il roster che prenderà parte al prossimo campionato di B Interregionale. Ala forte classe 2003, 198 centimetri di altezza, la sua giovane carriera si è sviluppata fin qui esclusivamente in Piemonte, dove in cinque anni con la canotta di Collegno ha scalato gerarchie e posizioni, arrivando ad imporsi nello scorso campionato di B2. Nelle stagioni 2021/22 e 2022/23 supera abbondantemente la doppia cifra di media in Under 19 Eccellenza (12.9 e 13.5a partita), mentre lo scorso anno le sue cifre lievitano fino ai 18.6di media in B Interregionale, con un season high di 34nella gara del 19 novembre contro College Borgomanero. In altre tre occasioni, durante il campionato,ha raggiunto o superato i 30segnati.