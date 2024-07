Sei giovani artisti protagonisti alla prima master class di Biogem Musica

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 23 luglio 2024) L’appendice didattica della stagionele ideata da Nazzareno Carusi ha visto impegnato per cinque giorni lo stesso maestro abruzzese, come docente di eccezione in ambito pianistico e cameristico. Sei iselezionati (tutti al di sotto dei 29 anni), su 19 curricula ricevuti, quasi tutti già vincitori di prestigiosi concorsi nazionali ed internazionali. Come il pianista spoletino Edoardo Riganti Fulginei e i suoi ‘colleghi’ di strumento Pietro Fresa, bolognese, e Antonio Gomena, di Ariano Irpino. Insieme a loro, in corsi volutamente interdisciplinari, hanno seguito, per circa sei ore giornaliere, le lezioni del maestro Carusi anche il chitarrista bresciano Giovanni Noventa e due cantanti, il soprano georgiano Elene Sanadze e il tenore campano Andrea Calce, di Sessa Aurunca.