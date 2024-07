Padel Europei Cagliari 2024 | vince ancora l’Italia femminile secco 3-0 all’Ungheria

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 23 luglio 2024) Ottime notizie perdelal termine della seconda giornata degliin corso a. Le Azzurre hanno infatti battuto con un3-0 l’Ungheria, al termine di una sfida che non è mai stata in discussione nonostante qualche buona individualità all’interno del giovane gruppo magiaro. Già in mattinata le cose erano apparse molto semplici, con i doppi 6-0 in favore di Stellato-Marchetti e Orsi-Sussarello, poi è arrivata anche la vittoria di Pappacena-Casali, che hanno superato 6-2 6-3 Andrejszki-Juhasz al termine di una sfida più combattuta rispetto a quanto il risultato possa far sembrare.