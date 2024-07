One Piece | la seconda stagione ha appena ricevuto un deludente aggiornamento sull’uscita

Leggi tutta la notizia su cinefilos

One: la seconda stagione ha una data di inizio produzione

La seconda stagione di One Piece di Netflix è entrata in produzione. L'anno scorso, l'adattamento live-action della serie ha preso d'assalto lo streamer e ha accumulato rapidamente ore di visione grazie alla sua impressionante narrazione. Il successo di One Piece è stato evidente fin dall'inizio, dato che i record hanno iniziato a scendere rapidamente e ben presto la serie si è guadagnata un ordine per la seconda stagione. La serie è adattata dalla popolare serie manga giapponese omonima di Oda Eiichirō. Il manga è stato prima adattato come anime, che attualmente conta più di 1.000 episodi dal suo lancio nel 1999. L'equipaggio del live-action dei Cappelli di Paglia comprende Iñaki Godoy (Luffy), Mackenyu (Zoro), Emily Rudd (Nami), Jacob Romero (Usopp) e Taz Skylar (Sanji).