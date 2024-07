Lo sport in Italia | ciclismo batte calcio è il più praticato

Leggi tutta la notizia su danielebartocciblog

(Di martedì 23 luglio 2024) Ilè lopiùil. Secondo i dati raccolti dall’Osservatorio Benessere e Sostenibilità di Eumetra, Istituto indipendente di ricerca sociale e di marketing, glini sono tutt’altro che sedentari. L’81% della popolazione maggiorenne, in effetti, pratica attivitàiva saltuariamente. Quasi il 41% lo fa con costanza. In aggiunta, la praticaiva sembra non prediligere alcun genere né provenienza geografica. Per ovvie ragioni anagrafiche, la generazione dei Gen Z e dei Millennials manifesta un coinvolgimento maggiore. Secondo la ricerca Eumetra (coinvolge annualmente un campione di 3.000 casi rappresentativo della popolazionena adulta), emerge anche che a praticare più attività fisica sia chi ha un titolo di studio più alto e guadagna di più. Ma in particolar modo chi si dichiara più soddisfatto della propria vita.