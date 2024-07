In campo mercoledì prima della cerimonia d’apertura | le quattro discipline che apriranno anticipatamente le Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) Parigi si prepara per la tanto attesadei Giochi Olimpici, in programma venerdì 26 luglio alle ore 19.30, ladi sempre itinerante e fuori da uno stadio. Un nuovo inizio, non per tutti., infatti, scenderanno ingià nella giornata di, 24 luglio: calcio, rugby a sette, pallamano e tiro con l’arco anticiperanno la 33esima edizione delle. Il calcio alleSeppur ufficiosamente, in attesa del braciere olimpico, le due partite del torneo maschile di calcio debutteranno alle ore 15 di24 luglio. Uzbekistan–Spagna al Parco dei Principi di Parigi e Argentina–Marocco allo Stade Geoffroy Guichard di Saint-Étiennel’edizione francese dei Giochi. 16 squadre maschili e 12 femminili: una competizione lunga e concentrata in pochissimi giorni.