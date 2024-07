Il 30 luglio la gara ciclistica in seminotturna a Levane

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 23 luglio 2024) Arezzo, 232024 – Il 30prossimada non perdere in Valdarno. Si terrà infatti la classicain, valida per il 14* Trofeo Polverini 2*Memorial mannucci Ezio, riservata agli Elite Under 23 con partenza ore 19,15. Dopo una prima parte su un ampio circuito di 25 km da percorrere 3 volte, dalle ore 21 inizierà la parte conclusiva con 35 giri del circuito cittadino di 2,1 km. Arrivo previsto 22,15. 120 gli atleti iscritti al momento provenienti da tutta Italia.