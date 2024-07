Fefé De Giorgi lancia l’Italia verso le Olimpiadi | Giovani e competitivi girone importante | dobbiamo partire al massimo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 23 luglio 2024)ha tutte le carte in regola per togliersi grandi soddisfazioni alledi Parigi 2024 eDe, CT della Nazionale Italiana di volley maschile, non si è voluto nascondere alla vigilia della partenza per la capitale francese. Il Commissario Tecnico ha fatto un punto della situazione ai microfoni dell’Ansa: “Siamo una squadra giovane e competitiva. A Parigi vogliamo giocare la migliore pallavolo. Il torneo è molto impegnativo, c’è grande equilibrio e noi vogliamo giocarci le nostre possibilità“. Un passaggio sulle vittorie ottenute contro l’Argentina in amichevole pochi giorni fa: “Sono arrivate senz’altro indicazioni importanti. Sono state due partite differenti, la seconda un po’ più combattiva che serviva per testare la tenuta in situazioni difficili e quindi posso dire che alla fine le condizioni sono tutte abbastanza buone.