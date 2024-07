Estate vademecum con 5 suggerimenti per una sana alimentazione

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 23 luglio 2024) Roma, 23 lug. (Adnkronos Salute) - Assumere acqua è fondamentale, specie con il caldo, ma non va solo bevuta. Si può introdurre anche aumentando il consumo di frutta e verdura, come suggerisce il Gruppo prodotti a base vegetale di Unione italiana food (Uif) che ha raccolto ie le indicazioni nutrizionali con l'aiuto di Lucilla Titta, biologa nutrizionista e ricercatrice presso l'Istituto europeo di oncologia (Ieo) di Milano, che ha messo a punto uncon 5 consigli pratici da seguire a tavola (e non solo).