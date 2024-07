Dramma a Scampia crolla un ballatoio alla Vela Azzurra | due vittime e 13 feriti Sette sono bambini

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 23 luglio 2024) Duee 13, dei qualitra i due e gli otto anni e alcuni in modo grave, il tragico bilancio del crollo avvenuto alle 22.40 nellaB dia Napoli, nota come la. Ildi ferro del terzo piano, che collega varie parti dello stabile, si è staccato ed è precipitato sui piani inferiori portando con sé calcinacci e morte. Le persone coinvolte nell’incidentestate trasportate, nella notte, in diversi ospedali cittadini: i più gravistati ricoverati al Cto e all’ospedale del Mare, mentre i bimbi al Santobono per fratture, traumi e contusioni. Le persone che hanno perso la vitaun uomo di 29 anni, deceduto sul colpo, e una donna di 35, morta una volta giunta in ospedale. Il resoconto definitivo delleè stato fatto intorno alle 3.