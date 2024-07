Casali | Il Foro Annonario sia d’esempio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 23 luglio 2024) "Concessioni immobili comunali: ilci sia di insegnamento – attacca Marco, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio – In questi giorni approda in commissione una modifica al regolamento di concessione degli immobili pubblici. In sostanza, quando una amministrazione non sa che farsene di un immobile, lo affida ad un privato o ad una associazione, affinché lo ristrutturi e lo utilizzi per un certo periodo di tempo secondo determinate finalità. Trattasi quindi di una vera e propria azione di sussidiarietà veramente meritevole. Attenzione però ai potenziali rischi. Il caso delè sotto gli occhi di tutti; un luogo simbolo dei cesenati affidato a privati che ne hanno poi nel tempo modificato la funzione creando il “non luogo”, per eccellenza di Cesena.