ATP Kitzbuehel Hugo Gaston e Roberto Caballes Baena agli ottavi di finale Eliminato Thiem

(Di martedì 23 luglio 2024) Calato il sipario su una nuova giornata di incontri sulla terra rossa dell’ATP250 di(Austria). Scritto del successo di Matteo Berrettini contro il russo Pavel Kotov, con il romano che allungato la sua striscia di vittorie dopo l’affermazione a Gstaad, sono arrivati i successi del francesee dello spagnoloCarballes. Il transalpino (n.91 del mondo), dopo la bella figura fatta ad Amburgo contro Alexander Zverev, ha messo in mostra il suo tennis fascinoso sul lento e si è imposto contro il tedesco Daniel Altmaier (n.71 ATP) per 6-4 6-7 (5) 6-4. Neglici sarà proprio il confronto con l’iberico (n.51 ATP), a segno contro l’ungherese Marton Fucsovics (n.83 del ranking) sul punteggio di 4-6 6-2 6-3. Una vittoria in rimonta per lo spagnolo. Si è chiusa al primo turno l’avventura dell’idolo di casa, Dominic