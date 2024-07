Viaggio a casa di Dracula

Leggi tutta la notizia su nonewsmagazine

(Di lunedì 22 luglio 2024) Arroccato su uno sperone roccioso che domina il passo tra la Transilvania e la Valacchia, il castello di Bran si staglia contro il cielo dei Carpazi come un guardiano silenzioso di secoli di storia e leggenda. Le sue torri merlate e i passaggi segreti hanno catturato l’immaginazione di generazioni, intrecciando la realtà storica con il mito del vampiro più famoso al mondo. Ma oltre la sua associazione con il Conte, questo edificio medievale racconta una storia ricca e complessa che rispecchia le turbolente vicende della Romania. Dal fortezza teutonica a baluardo reale La storia del castello di Bran inizia nel XIII secolo, quando i Cavalieri Teutonici eressero una fortezza di legno per controllare un importante passaggio commerciale. Nel 1377, il re Luigi I d’Ungheria autorizzò i sassoni di Kronstadt (l’odierna Bra?ov) a costruire una fortezza in pietra.