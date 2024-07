Ue | Gymnich a Bruxellesnon a Budapest

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 22 luglio 2024) 20.15 L'Alto Rappresentante per la Politica estera dell'Ue, Josep Borrell,ha deciso di non dare il suo accordo per il Consiglio informale Esteri-Difesa() del 28/08,a,e tenerlo invece a Bruxelles, come conseguenza delle posizioni prese sul conflitto in Ucraina dal governo ungherese, che esercita la presidenza di turno dell'Unione. Sul punto, c'era una "divisione forte" tra gli Stati membri, ha spiegato Borrell."Il governo ungherese ha accusato l'Ue di essere il partito della guerra e dovrà assumersene le responsabilità".