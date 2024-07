Risse per non pagare il conto al ristorante? Non è una novità ci sono sempre casi così Parlano i ristoratori di Gallipoli

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 22 luglio 2024) Turisti, troppi; la movida ribattezzata malamovida, clienti che non voglionoilale si lamentano o addirittura scappano: succede un po' ovunque, l'ultimo in ordine di tempo a. Ma inonallarmati: «La situazione non ha nulla di anormale, cidel genere, non è una», ci raccontano alcuni gestori dei locali della zona. Quando il cliente non vuol«Si può parlare di alcuni episodi spiacevoli, ma che nonnéfrequenti, négravi. Soprattutto in un luogo dove il turismo arriva con numeri significativi», ci racconta Alessandro Murra di AMU Fish Restaurant & Store locale posizionato sul giro delle antiche mura, con una vista mare.