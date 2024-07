Patricelli | la propaganda della sinistra mistifica le parole di Trump su migranti Putin e Xi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) Il luciferino Joseph Goebbels, genio del male emanipolazione dell'opinione pubblica, distillò e applicò durante il Terzo Reich una ricetta infallibile: «Dite mille volte una bugia e diventerà la verità». Poiché non solo il danaro dai tempi di Vespasiano, ma anche le medicine politiche dei tempi moderni non hanno odore, anche oggi basta prendere se non una bugia un frammento appena di verità e spacciarla per verità assoluta: andando disinvoltamente oltre i fatti, l'interpretazione dei fatti e persino la pura logica.