Nuovi autovelox mobili sulle strade del Lazio | queste le postazioni dal 22 al 28 Luglio

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 22 luglio 2024) La Polizia di Stato ha pubblicato il calendario delle nuovedeglinella regioneper la settimana da lunedì 22a domenica 282024. Ecco il dettaglio delle località e delle date in cui saranno attivi i controlli: Lunedì 222024 Autostrada A12 Roma – Civitavecchia (RM) Le pattuglie saranno posizionate lungo l’autostrada A12, una delle principali arterie di collegamento tra Roma e Civitavecchia. Si raccomanda agli autosti di rispettare i limiti di velocità per evitare sanzioni. Martedì 232024 Strada Statale SS675 Umbro-Laziale (VT) Controlli saranno effettuati sulla Strada Statale 675, che attraversa la provincia di Viterbo. Questa arteria è frequentemente utilizzata per il transito verso l’Umbria e il, quindi è importante mantenere una guida prudente.