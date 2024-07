Maltempo e piogge su tutta l' Italia Ma Sottocorona ha una pessima notizia

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 22 luglio 2024) Inizia l'ultima settimana piena di luglio, che vedrà alcuni cambiamenti repentini sui cielini. A tracciare la strada delle previsioni meteo è Paolo, meteorologo di La7, che approfondisce la questione, partendo da una panoramica europea: “Ci sono nuvole che portano anche delle, cosa diciamo abbastanza anomala rispetto a quello che è successo nelle scorse settimane. Qualche pioggia anche sulle zone del centroe ovviamente anche per oggi un abbassamento delle temperature, temporaneo, però un abbassamento c'è. Ieri in prossimità di Cagliari, all'aeroporto, c'è stata nella mattinata una situazione con temporali e, poi appena passati i temporali e lela temperatura è risalita a 38°, quindi sono segni di un tempo che sta cambiando, non è più tutto totalmente stabile, però ancora le cose sono da definire”.