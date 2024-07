La politica estera repubblicana e la corsa alla Casa Bianca Conversazione con Matthew Kroenig

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 22 luglio 2024) Dopo il ritiro della candidatura da parte dell’attuale presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, laper lasi fa sempre più complessa, con lo sfidante Donald Trump che sembra ogni giorno più vicinovittoria. A fare chiarezza su questo cruciale passaggio storico sarà, vice president e senior director dell’Atlantic Council’s Scowcroft Center for Strategy and Security, protagonista di un dialogo con Flavia Giacobbe, direttore di Formiche, a Roma il prossimo giovedì 25 luglio, alle ore 18:00, presso il Centro Studi Americani (Via Michelangelo Caetani, 32). In questa occasione verrà anche presentato l’ultimo volume di: We Win, They Lose: Repubblican Foreign Policy and the New Cold War.