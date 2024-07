Kim Kardashian fa skin positive e si apre a proposito della sua psoriasi

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 22 luglio 2024) Kim, fondatrice del marchio SKIMS, ha sempre parlato apertamente delle sue lotte con la. Recentemente, è tornata sull’argomento rivelando come questa condizionepelle abbia quasi rovinato la sua apparizione al Met Gala del 2022. Kimsi confessa:e il dramma del Met Gala 2022 Durante un’apparizione nel podcast SHE MD,ha discusso a fondosua esperienza con la. Per chi non lo sapesse, laè una malattiapelle che provoca chiazze rosse, pruriginose e squamose; queste chiazze possono essere dolorose o causare una sensazione di bruciore. La star ha condiviso che di solito le sue eruzioni cutanee si manifestano su gambe e stomaco, ma quando la situazione peggiora, possono comparire anche sul sedere e sul viso.