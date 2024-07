Inter-Pergolettese 2-1 Taremi apre e Salcedo chiude! Buona sgambata

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 22 luglio 2024) È appena terminata, secondo test precampionato per i nerazzurri, disputatosi ad Appiano Gentile. Ecco quanto successo in questi quarantacinque minuti, dopo la prima frazione di gioco terminata 1-0. SECONDO TEMPO – Proprio come nel primo tempo, stesso copione anche nella ripresa, con più concentrazione a mettere minuti nelle gambe che non al risultato in sé. Dopo 6 minuti tuttavia Henrikh Mkhitaryan serve un altro assist al bacio, questa volta a sinistra per Carlos Augusto che entra in area e prova un tocco di esterno, ma il suo diagonale si stampa sul palono senza incredibilmente finire in rete.