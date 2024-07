House Of The Dragon 2 episodio 6 | la spiegazione del finale

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di lunedì 22 luglio 2024)Of The2,6: ladelAttenzione SPOILER sull’6 diof the2 L’6 diof the2 ha lasciato al pubblico moltissime domande e situazioni in sospeso che richiedono una. La serie prequel della HBO sta finalmente facendo progressi relativamente alle new entry del cast, dimostrando come personaggi apparentemente minori come Addam e Alyn saranno integrati nella narrativa centrale, mentre il mondo che sta ancora assorbendo le conseguenze della battaglia di Riposo del Corvo. La guerra ha raggiunto il suo culmine in quella cruciale battaglia tra draghi, e i Neri e i Verdi stanno ancora cercando di orientarsi in tutto ciò che è accaduto finora nella Danza. L’6 vede Rhaenyra e Jacaerys iniziare la ricerca di nuovi cavalieri per provare a domare i draghi non reclamati su Roccia di Drago.