Giovanni Simeone ci pensa anche la Juventus

(Di lunedì 22 luglio 2024)è uno degli esuberi in attacco. Per il cholito, sempre secondo ad Osimhen, si aprirebbe un’altra stagione di subalternità. L’arrivo di Lukaku vedrebbe ancora ridurre il suo impiego da titolare. Insommanon rientra nel progetto tecnico di Conte e, oltre alla Lazio,laci starebbendo. Il Corriere dello Sport, nell’edizione odierna, dedica spazio a questa indiscrezione di mercato. Di seguito quanto scrive il quotidiano sportivo.un’opzione per l’attacco bianconero “è una delle opzioni disponibili per l’attacco della.” – così scrive il Corriere dello Sport. E continua: “Il Cholito, chiuso negli ultimi due anni da Osimhen, sarà comunque una seconda scelta del Napoli che si avvicina a Lukaku; inoltre, l’ottimo precampionato di Cheddira sta insinuando altri dubbi nella testa di Antonio Conte.