Coppia gay pestata identificati gli aggresori | Non siamo omofobi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) Si dicono "consapevoli e pentiti" i quattro giovani presunti autori dell’aggressione omofoba avvenuta nel quartiere Eur, a Roma, ai danni di due ragazzi, ma sottolineano di non essere "mai stati animati da intenti discriminatori o sentimenti". È quanto precisa il legale dei quattro giovani, l’avvocata Annamaria Altera, in una nota. Il legale dei giovani, che hanno depositato una memoria, spiega inoltre che "la lite è nata da un diverbio per motivi attinenti alla viabilità stradale e non per questioni discriminatorie. Mai hanno proferito espressioni discriminatorie e/o omofobe; né sapevano che i due ragazzi fossero omosessuali".