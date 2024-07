Cerimonia d’apertura Olimpiadi 2024 | quando è e dove la trasmettono

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di lunedì 22 luglio 2024), i Giochi parigini si aprono con una novità assoluta: ecco come eseguire il grande evento in tv. Stavolta l’attesa è stata più breve. Tre anni invece di quattro, ma solo perché l’edizione 2020 venne spostata di 365 giorni per via della pandemia. Da Tokyo 2020 (in realtà 2021) a Parigi. Lestanno per riaprire i battenti e per la prima volta dal 2012 saranno organizzate da una grande capitale europea, Parigi. I cinque cerchi olimpici sulla Tour Eiffel – Il Veggente.it (Ansa)La data da cerchiare in rosso sul calendario è il 26 luglio, il giorno della attesissima. In realtà le prime gare – ad esempio il torneo di calcio – inizieranno quarantotto ore prima. Qualche atleta, dunque, avrà già assaporato l’ebbrezza del debutto mentre sfilerà con i propri connazionali sulla Senna, il fiume parigino.