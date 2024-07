Artigiani green Le imprese B Corp contro l’avanzata della fast fashion

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) CON I SUOI 100 MILIARDI di capi – tra abiti e calzature – sfornati ogni anno a livello mondiale, l’industriamoda si piazza ai primi posti fra quelle più inquinanti: la stima, calcolata dalla società di consulenza McKinsey nel 2014, non tiene conto, peraltro, delinesorabile dell’ultra-(un esempio su tutti, la cinese Shein), venduta online e promossa dai social. Un panorama desolante, di fronte al quale sono sempre più numerosi gli operatorifiliera che scelgono di dire no e abbracciare un modello virtuoso di economia circolare. Come le 18 aziende, operanti nel nostro Paese, che recentemente si sono certificate B: Acbc, Artknit, Back Label, Brekka, Dynamo-The Good Company, Endelea, Linificio e Canapificio, Maison Cashmere, Miomojo, North Sails, Out of, Panchic, Peninsula Swimwear, Rifò, Save The Duck, Seay, Successori Reda, Tintoria Jacchetti.