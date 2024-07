After the Sunset | dal cast al finale le curiosità sul film con Pierce Brosnan

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di lunedì 22 luglio 2024)the: dalal, lesulcondel 2004,theè und’azione con molteplici elementi da commedia. Diretto da Brett Ratner, noto per la trilogia di Rush Hour, questo ha al centro della propria trama un affascinante ladro, dei preziosi e antichi gioielli da rubare e un agente FBI che tenta di impedire il colpo. A rendere particolarmente intrigante tutto ciò vi è uncomposto da diversi celebri attori, capitanati dal protagonista, come anche le esotiche località delle Bahamas, dove si sono svolte gran parte delle riprese. La storia è ideata e scritta dallo sceneggiatore Paul Zbyszewski, noto per essere stato anche autore di diversi episodi della serie Lost. Contheegli segna il proprio esordio al lungometraggio, suscitando l’interesse dei produttori della New Line Cinema.