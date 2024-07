Usa 2024 l’attentato spinge Trump nei consensi Il 60% dei democratici ora vuole che Biden si ritiri – Il sondaggio

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 21 luglio 2024) A una settimana dala Butler, in Pennsylavania, cresce il tasso di gradimento di Donald. Secondo l’ultimodi Ipsos per Abc, il 40% degli americani ha ora un’opinione favorevole dell’ex presidente, determinato a riconquistare la Casa Bianca e dato per favorito alle presidenziali di novembre. Persi tratta della percentuale più alta registrata negli ultimi quattro anni, anche se la maggioranza assoluta degli americani – il 51%, per la precisione – continua ad avere un’opinione poco favorevole del candidato repubblicano. Va anche peggio però al suo avversario: Joeha ora un tasso di gradimento del 32%, mentre il 55% ne ha un’opinione negativa.