L’ultimo libro dell’amb Vento spiega perché il XX secolo non è mai finito

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 21 luglio 2024) Le relazioni internazionali ruotano attorno a due possibili scenari, con una serie di varianti e correttivi: la balance of power e la power politics. La prima, ereditata dal westfaliano cuius regio, eius religio e più tardi da Clemens von Metternich, ha avuto in Henry Kissinger il suo campione. La power politics viceversa trovò il proprio naturale e comprensibile interprete nel “polacco” Zbigniew Brzezinski. Il ruolo del pontificato di Karol Wojtyla raggiunse l’apice nel 1989-’90, quando Gorbaciov chiuse l’esperienza della Repubblica Democratica Tedesca per assicurare alla Polonia, ormai pluralista, una continuità territoriale e strategica con la Germania riunificata e con l’Occidente.