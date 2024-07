LIVE Atletica Europei U18 2024 in DIRETTA | azzurre d’oro nella staffetta mista L’Italia svetta nel medagliere!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 21 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:14 E’ il momento dell’ultima gara di questa splendida manifestazione. Spazio allamaschile. Italia in gara con Fabrizio Caporusso, Daniele Leonardo Inzoli, Tommaso Carfagna e Daniele Salemi. Gli azzurri sfidano Polonia, Francia, Germania, Spagna, Gran Bretagna, Ucraina e Croazia. 20:12 Conclusa anche la finale del lancio del giavellotto femminile con un ultimo ottimo tentativo della croata Barbic, che si migliora siglando il record dei Campionati in 61.07. Argento per la tedesca Irlinger (57.64), bronzo per la turca Cicek (54.52). 20:10 Argento Polonia con 2:05.54, bronzo Gran Bretagna in 2:05.90. 20:08 Valensin resiste all’attacco della polacca Kus con un magistrale rettilineo finale. 2:05.